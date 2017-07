Antibiotico resistenza: in nuovo rapporto UE preoccupazione per le conseguenze

Un nuovo rapporto dell'UE conferma le preoccupazioni sull'uso di antibiotici che aumenta i batteri resistenti.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea dei medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno espresso preoccupazione per le conseguenze dell'uso di antibiotici sull'aumento di batteri resistenti agli antibiotici" riferisce in una nota l'Efsa.



"Per contenere l'antibiotico resistenza dobbiamo combattere contemporaneamente su tre fronti: l'uomo, l'animale e l'ambiente. Questo è esattamente ciò che stiamo cercando di realizzare nell'UE e nel mondo con il nostro piano d'azione contro la resistenza agli antimicrobici, varato di recente", spiega Vytenis Andriukaitis, commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare.

"Questo nuovo rapporto - prosegue - conferma il legame tra consumo di antibiotici e resistenza agli antibiotici, sia negli esseri umani sia negli animali destinati alla produzione alimentare".



"Il rapporto congiunto delle tre agenzie sull'analisi del consumo di antibiotici e dell'antibiotico-resistenza (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis - JIACRA - Report) evidenzia che nell'UE esistono ancora differenze notevoli circa l'uso di antibiotici negli animali e nell'uomo. - si precisa - Evitarne l'uso superfluo avrà un influsso sull'insorgere di resistenza. Complessivamente l'uso degli antibiotici è più frequente negli animali da produzione alimentare che nell'uomo, benché la situazione vari a seconda dei Paesi e del tipo di antibiotico".

"Una classe di antibiotici chiamata polimixine - che comprende la colistina - è ampiamente utilizzata in ambito veterinario. Inoltre viene sempre più utilizzata negli ospedali per curare infezioni resistenti a più farmaci. Altri antibiotici sono utilizzati più spesso nell'uomo che negli animali. Tra questi le cefalosporine e i quinoloni di terza e quarta generazione, antibiotici considerati di importanza primaria per la salute umana", viene specificato.



"Il rapporto rileva che la resistenza ai quinoloni, utilizzati per curare la salmonellosi e la campilobatteriosi nell'uomo, è connessa all'avvenuto uso di antibiotici negli animali. - si chiarisce - L'uso di cefalosporine di terza e quarta generazione nell'uomo per la cura di infezioni causate da Escherichia coli e da altri batteri è connesso alla resistenza a questi antibiotici nell'E. coli rinvenuta nell'uomo".