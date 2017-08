Trento: fu pensionato ad aggredire l'orso. Enpa: subito stop a caccia

Non fu un orso ad aggredire un pensionato 70enne nei boschi di Terlago ma viceversa. L'Enpa chiede quindi che venga immediatamente fermata "l'inaccettabile caccia all'orso".

Il 22 luglio scorso non fu un orso ad aggredire un pensionato 70enne nei boschi di Terlago (Trento) ma viceversa. Un errore non da poco (rilanciato da molti media mainstream e non) che ha scatenato una vera e propria caccia all'orso. In una nota l'Enpa sottolinea infatti come Claudio Groff, responsabile settore grandi carnivori, servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, in un intervento a Radio3 ha rivelato che è stato l'idraulico Angelo Metlicovez ad attaccare per primo l'orso a colpi di bastone, pare perché terrorizzato dalla comparsa improvvisa del plantigrado.



"In attesa vengano chiariti ulteriori elementi, quali - ad esempio - l'eventuale presenza di cuccioli o il ruolo giocato avuto dal cane nell'innervosire il plantigrado, prende dunque corpo l'ipotesi dell''errore umano'. Con buona pace di tutti coloro i quali non avevano perso tempo nell'invocare la forca per il povero orso" sottolinea l'Ente nazionale protezione animali.

Carla Rocchi, presidente dell'Enpa, dichiara quindi: "Al presidente Rossi e all'amministrazione provinciale di Trento, che hanno dimostrato di non essere in grado di gestire la situazione né di informare o sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere, chiediamo di trarre le necessarie conseguenze, fermando una inaccettabile caccia all'orso. - ed aggiunge - Al Presidente del Consiglio Gentiloni chiediamo di non concedere ulteriori 'privilegi venatori' alla provincia autonoma di Trento, alla quale sono già stati delegati ampi poteri per la 'gestione' della fauna selvatica. Che, lo ricordo, è patrimonio indisponibile dello Stato".