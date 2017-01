Sperimentazioni su animali è fallacia scientifica: LAV contro AIRC e Telethon

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) chiede al Parlamento, che in questi giorni sta discutendo per ratificare il decreto Milleproroghe, di prorogare la moratoria sulla sperimentazione animale non per un anno come previsto dal governo ma "per almeno 5 anni".



Secondo il direttore dell'Airc, Niccolò Contucci, l'Italia sarebbe infatti "l'unico Paese europeo a non avere recepito correttamente la Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, introducendo divieti che inaspriscono quelli già molto rigorosi previsti dalla normativa europea". Per l'Airc infatti "la sperimentazione animale è purtroppo ancora necessaria e le restrizioni introdotte dal Parlamento nel 2013 potrebbero danneggiare gravemente la conduzione della ricerca sul cancro". Contucci sostiene inoltre che il nostro Paese potrebbe persino essere costretta "a pagare una multa salatissima, se non uniformeremo la nostra legge nazionale alla Direttiva europea".



Sostenere però che "la ricerca italiana sia a rischio perché l'Italia non potrà più richiedere soldi o accedere ai finanziamenti (e qui entra in gioco l'aggancio con Telethon, il più grande esempio di raccolta fondi in Italia) è una affermazione "incredibile", denuncia la LAV (Lega anti vivisezione).



Michela Kuan, responsabile Area Ricerca senza animali, chiarisce infatti in una nota che "i divieti previsti sono limitati a un settore ben specifico della ricerca, come le sostanze d'abuso e gli xenotrapianti" mentre "i grandi progetti europei e i bandi, invece, danno priorità ai modelli alternativi agli animali". Quindi, sottolinea Kuan, "potremmo essere addirittura avvantaggiati nell'assegnazione dei fondi".



La LAV spiega infatti che "l'oggetto delle preoccupazioni di Airc, ma anche di Telethon, è rappresentato dall'applicazione del divieto di sperimentare su animali sostanze d'abuso come fumo, droghe e alcol, e il trapianto di organi tra specie (normalmente maiali e primati non umani), previsto dal Dl n. 26/2014".



Il divieto doveva entrare in vigore dal 1 gennaio 2017 ma è stato rimandato di un anno con il decreto Milleproroghe, purtroppo per quegli animali oggetto di tali atroci sperimentazioni.



Dopo le dichiarazioni dell'Airc che sostiene di fatto che i metodi alternativi non esistono, la LAV precisa che "non è più possibile assistere a questa propaganda a favore di un modello superato, vecchio di oltre un secolo e che trova sempre più conferme della sua fallacia scientifica, anziché veder sviluppati modelli innovativi senza animali, in un Paese che vanta una norma innovativa sostenuta da linee scientifiche, politiche e dalla volontà dei cittadini, per motivazioni non solo etiche, ma soprattutto di avanzamento scientifico".



Ma soprattutto, la LAV si domanda "perché Airc, impegnata per Statuto a finanziare in maniera costante la ricerca oncologica, si debba occupare di droghe e xenotrapianti, anziché sostenere i metodi di ricerca all'avanguardia e una seria opera di prevenzione". Michela Kuan osserva infine che il "lato positivo" di questo dibattito è l'aver fatto capire ai cittadini che "AIRC e Telethon sono chiaramente schierate a favore della sperimentazione animale".