Nuova Zelanda: spiaggiate 416 balene pilota, morte più di 300

In Nuova Zelanda centinaia di persone stanno tentato di salvare le balene che si sono spiaggiate sulla riva di Farewell Spit. A perdere l'orientamento sono state almeno 416, ma purtroppo più di 300 sono già morte.

Continua la strana moria di balene. Dopo l'allarme lanciato dalle Hawaii, dove sono state individuate ben 6 carcasse di megattere. oggi è la Nuova Zelanda a dover affrontare un enorme spiaggiamento di cetacei.



Circa 400 esemplari di Globicephala melas sono stati infatti trovati spiaggiati sulla riva di Farewell Spit, nel sud della Nuova Zelanda, in una regione in cui purtroppo spesso questo tipo di cetaceo perde l'orientamento anche se le cause non sono state ancora accertate.



Subito i residenti e centinai di volontari si sono riversati in spiaggia per tentare di salvare quante più balene possibili, formando delle catene umane per passarsi i secchi pieni d'acqua e gettarla su questi enormi mammiferi.



Il dipartimento dell'ambiente avrebbe riferito di aver ricevuto un avviso di un possibile spiaggiamento la sera di giovedì, ma i soccorsi sono iniziati solo all'alba di venerdì perché sarebbe stato pericoloso intervenire con il buio. Secondo l'ong Project Jonah che sta coordinando il salvataggio, sono almeno 416 le balene spiaggiate.



Più di 300 sarebbero purtroppo già morte mentre in queste ore si sta facendo di tutto per tentare di far riprendere il largo alle balene sopravvissute. Gli animali ancora sulla spiaggia sono stati coperti e vengono bagnati costantemente con secchiate di acqua, in attesa che si alzi la marea.



Anche nel febbraio 2015, sullo stesso lido, si spiaggiarono circa 200 cetacei, la metà dei quali morirono. Il peggior spiaggiamento è però avvenuto nel 1918 quando furono circa 1000 le balene pilota, come viene chiamato il globicefalo, ad arenarsi alla Chatham Islands.



I globicefai sono tra quelle specie che vengono purtroppo ancora oggi crudelmente cacciate nelle Isole Faroe, arcipelago situato nell'Oceano Atlantico appartenente alla Danimarca.