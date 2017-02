Licia Colò libera granchi venduti vivi chiusi in cellophane. LAV: è illegale

Licia Colò in un video postato su Facebook denuncia che in un supermercato vengono venduti dei granchi vivi dentro un contenitore chiuso ermeticamente con il cellophane. La LAV assicura che è una pratica "inaccettabile e illegale".

Ha suscitato indignazione il video, diventato virale, dove la conduttrice Licia Colò, da sempre ambientalista ed attenta ai diritti degli animali, denuncia che in un supermercato della Carrefour erano in vendita dei granchi vivi all'interno di un contenitore chiuso ermeticamente con il cellophane. Licia Colò ha comperato le tre scatole di granchi e si è poi recata sul litorale di Ostia (Roma), nonostante fosse già sera, per liberare i crostacei. Qualcuno probabilmente era già morto ma dal video sembra che qualche granchio sia riuscito a salvarsi.



Intervistato dal Corriere.it, Gianluca Felicetti, presidente della LAV, denuncia: "Si tratta senza mezzi termini di maltrattamento animale con l'aggravante di un comportamento che conduce alla probabile morte. Come è facile capire, infatti, una volta che dentro le vaschette l'ossigeno finisce gli animali muoiono. Un comportamento di questo genere non può assolutamente essere considerata una pratica 'normale' di vendita. È inaccettabile e illegale".



La Carrefour in una nota cerca di correre ai ripari, spiegando: "Il prodotto oggetto del video sarebbe dovuto essere venduto sfuso. - assicurando - Carrefour Italia ha avviato un'indagine interna per evitare il ripetersi di questo errore, vista la sempre maggiore attenzione che l'azienda rivolge alla conservazione, all'esposizione e alla vendita di prodotti ittici vivi nei propri reparti pescheria".