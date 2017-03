Animali come noi: il reportage di Giulia Innocenzi sull'allevamento intensivo

Al via la prima delle sei puntate di reportage Giulia Innocenzi dal titolo 'Animali come noi', sull'industria della carne e del formaggio "Made in Italy".

"Cosa accade negli allevamenti e nei macelli del nostro Paese? Giulia Innocenzi accende i riflettori sull'industria della carne e del formaggio 'Made in Italy': sei puntate di reportage e inchieste sul campo, cui seguirà un faccia a faccia della Innocenzi con i protagonisti della filiera produttiva, che andranno in onda da mercoledì 15 marzo alle 23.20 su Rai2. La giornalista della squadra di Michele Santoro documenta la realtà di diversi allevamenti di maiali raccontando per immagini alcune situazioni problematiche: animali che vivono insieme ai topi, in condizioni igieniche ultra precarie, ammassati uno sopra l'altro e che si mangiano fra loro" espone in una nota la tv di Stato.



"'Animali come noi' mostrerà per la prima volta le immagini raccolte in diversi allevamenti di bufale e di mucche da latte, con veri e propri maltrattamenti sugli animali, punture e procedure illegali. Com'è possibile che tutto ciò avvenga alla luce del sole? La giornalista ha seguito diverse inchieste giudiziarie che raccontano di veterinari che non facevano i dovuti controlli. Le cattive pratiche, però, non danneggiano solo gli animali" si sottolinea.



"In un macello in provincia di Mantova un operaio su cinque si è ammalato ai polsi, gomiti e spalle per i ritmi di lavoro insostenibili: oltre 350 maiali macellati all'ora. I proprietari del macello risarciranno gli operai? La Innocenzi li ha aspettati per tre giorni fuori dallo stabilimento per ottenere una risposta. - viene anticipato - E non poteva mancare il viaggio nel mondo di chi difende la produzione di carne e di chi ad essa si oppone. Giulia Innocenzi andrà a pranzo con una famiglia vegana e a cena con un gruppo di cacciatori, fino a seguire di notte, in esclusiva per la tv, gli attivisti di Alf, Animal Liberation Front, in una loro operazione. Un programma avventuroso e ricco di suspense, in cui la realtà produttiva degli allevamenti intensivi viene mostrata senza filtri, in un periodo in cui sempre più alta è l'attenzione rispetto a ciò che si mangia e al costo della sua produzione, in termini etici e di salute" si prosegue.



"Nella prima puntata, dal titolo 'Maiali', l'ospite del faccia a faccia sarà Giovanna Parmigiani, Presidente della Federazione nazionale di prodotto Carni Suine di Confagricoltura" si annuncia in conclusione.