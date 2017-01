Morto Tullio De Mauro: fu lui a predire l'esplosione delle fake news

E' morto a Roma all'età di 84 anni il celebre linguista Tullio De Mauro, docente universitario, ex ministro della Pubblica Istruzione, presidente della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega nonché autore del Grande dizionario italiano dell'uso e della Storia Linguistica dell'Italia unita. Tullio era fratello minore di Mauro De Mauro, giornalista de l'Ora di Palermo rapito e ucciso dalla mafia nel settembre 1970, e padre di Giovanni De Mauro, direttore della rivista Internazionale.



Tullio De Mauro era nato a Torre Annunziata il 31 marzo 1932, e dopo la laurea conseguita a Roma nel 1956 in lettere classiche (allievo di Antonino Pagliaro) ha insegnato nelle università di Napoli, Chieti, Palermo e Salerno. Prima docente di Filosofia del Linguaggio alla Sapienza di Roma, è poi ordinario di Linguistica generale presso la stessa università. Tullio De Mauro è stato consigliere della Regione Lazio (dal 1975 al 1980), membro del Consiglio di amministrazione dell'università di Roma (1981 - '85), delegato per la didattica del rettore (1986 - '88) e presidente dell'Istituzione biblioteche e centri culturali di Roma (1996 - '97).

Sempre all'Università La Sapienza, De Mauro ha percorso tutto il cursus honorum accademico, diventando direttore di Dipartimento di scienze del Linguaggio, presidente del corso di Laurea in Filosofia e presidente del Comitato interuniversitario laziale per la scuola di specializzazione per insegnanti.



Ma Tullio De Mauro può essere a ragione ricordato per il fatto di aver predetto implicitamente l'esplosione delle cosiddette fake news. Nel 2011 l'appena eletto governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco aveva denunciato che la crisi italiana dipendeva anche dal fatto che "circa l'80 per cento degli italiani di età compresa tra i 16 e i 65 anni non sono in grado di compiere ragionamenti lineari e fare inferenze di media complessità estraendo e combinando le informazioni fornite in testi poco più che elementari". Sono cioè analfabeti funzionali, vale a dire "non dispongono di competenze, di lettura e comprensione, logiche e analitiche, sufficienti a rispondere in modo adeguato alle moderne esigenze di vita e di lavoro". Visco specificava inoltre che la percentuale di analfabetismo funzionale dell'Italia è la "più ampia tra quelle registrate nei paesi avanzati".



Cinque anni dopo, anche Tullio De Mauro confermava questi drammatici dati. In un intervento sul blog di Beppe Grillo, infatti, De Mauro riassumeva i dati di 3 indagini internazionali, decretando: "La parte di popolazione italiana (dai 14 anni in su, ndr) che è al di sotto di quelli che vengono ritenuti i livelli minimi di comprensione di un testo scritto, sono un po' più del 70% della popolazione, se la domanda è un po' più complessa e richiede una buona conoscenza, ma anche una buona capacità di utilizzazione della conoscenza, pieno esercizio dell'alfabetizzazione funzionale, della capacità di orientarsi di fronte al testo scritto e di produrlo, la percentuale addirittura degli inefficienti arriva all'80%, 8 su 10 hanno difficoltà a utilizzare quello che ricavano da un testo scritto, 7 su 10 hanno difficoltà abbastanza gravi nella comprensione, i 5 milioni di italiani hanno completa incapacità di lettura".



Tullio De Mauro quindi avvertiva: "Abbiamo bisogno di un buon livello di istruzione per poter trovare le fonti buone per informarci e per utilizzare bene queste informazioni, per utilizzarle criticamente!". Ecco perché l'idea di Beppe Grillo di istituire una "giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media" è intrinsecamente fallimentare.



Ovviamente, non può e non deve essere nemmeno lo Stato a decretare cosa e come si possa scrivere su internet, come propone invece il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella. Perché l'unica cosa che può fare la classe dirigente italiana, imprenditoriale, intellettuale e politica per evitare la diffusione delle fake news è impegnarsi "a ripensare in modo radicale il funzionamento di certi segmenti della scuola e dell'università e lo stato complessivo della nostra cultura", come esortò solo pochi mesi fa Tullio De Mauro.