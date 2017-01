Roma: amianto in scuola al Pigneto: al via monitoraggio in tutta Italia, chiede FdI

"La chiusura della scuola 'La Magnolia' al Pigneto a causa della presenza di amianto nel pavimento conferma ancora una volta che su tutto il territorio romano sono presenti strutture ed in particolare edifici scolastici, dove il rischio sanitario e l'esposizione a malattie come il mesotelioma sono alti" denunciano in una nota Cinzia Pellegrino, coordinatrice nazionale del dipartimento tutela vittime di Fratelli d'Italia, e Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di FdI.



"L'Italia ha fatto un uso indiscriminato di eternit dal dopoguerra fino agli anni '70. - ricordano - Sono perciò esposti ai danni per la salute non solo tecnici e operai che ne sono venuti a diretto contatto, ma anche tutti coloro che a vario titolo sono presenti, vivono o lavorano in ambienti che lo contengono. Questa è una vera e propria emergenza sanitaria per i cittadini e un pericolo per l'ambiente, visto che, dei 44.000 siti dichiarati ufficialmente a rischio dal Ministero dell'Ambiente, solo 832 sono stati bonificati e molte Regioni non hanno ancora fornito dati ufficiali riguardanti le proprie aree di criticità".



"Come Fratelli d'Italia porteremo pertanto una interrogazione in tutti i Consigli Regionali tramite i nostri eletti, al fine di verificare se è stata effettuata ed aggiornata la mappatura completa dei siti contaminati e conoscere l'attuale stato dei relativi interventi di bonifica, per sollecitare un cronoprogramma effettivo di intervento e la reale disposizioni delle risorse atte a realizzarlo. - annunciano - La Regione Lazio ha emanato una serie di direttive all'interno della legge di stabilità che prevedono un'attenzione particolare sulla sorveglianza sanitaria rivolta a soggetti esposti o potenzialmente esposti ad amianto".



"Il diritto alla salute, alle cure e il contenimento del rischio sono principi fondamentali per la tutela dei cittadini che vogliamo garantire senza eccezioni" chiariscono infine.