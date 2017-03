Osservatorio amianto: Inail ampli elenco patologie correlate su base IARC

L'Osservatorio nazionale sull'amianto annuncia che avvierà "un censimento esteso a tutte le patologie che lo IARC qualifica come asbesto correlato" e chiede all'Inail quindi l'integrazione dell'elenco delle patologie correlate.

"Ad oggi, il mesotelioma, il tumore che si origina dalle cellule del mesotelio per effetto delle fibre di amianto (che ne costituisce l'esclusiva causa di insorgenza), rappresenta l'ottava causa di morte sia negli uomini sia nelle donne; una macabra contabilità che non tiene conto di tutte le altre patologie asbesto correlate, molto meno rare", spiega in una nota l'ONA, l'Osservatorio nazionale sull'amianto, specificando infatti che in base ai "dati pubblicati su 'I numeri del cancro 2016 di Aiom/Airtum', in Italia, sono stati circa 1.900 i nuovi casi diagnosticati, con un particolare incremento oltre i 50 anni, un dato che va ben oltre quelli diffusi da ONA, rappresentativa delle vittime dell'amianto".



L'Osservatorio nazionale sull'amianto incontra quindi il 13 marzo i vertici dell'Inail perché "un nuovo 'big killer' si fa spazio silenziosamente nella quotidianità di ognuno di noi".



Ad oggi infatti l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riconosce tra le patologie come asbesto correlate "placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi".



Secondo lo IARC (International Agency for Research on Cancer), però, "tra le neoplasie causate dall'esposizione all'amianto rientrano anche il cancro alla laringe e alle ovaie, ed, inoltre è stata confermata l'associazione tra esposizione ad amianto e maggiore incidenza di cancro alla laringe, allo stomaco e al colon retto", viene precisato dall'ONA.



L'Osservatorio nazionale sull'amianto annuncia all'Inail che avvierà "un censimento esteso a tutte le patologie che lo IARC qualifica come asbesto correlato", e per questo chiede "un incontro finalizzato all'integrazione dell'elenco delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, quantomeno quelle riconosciute dalla monografia IARC, per poter così massimizzare la tutela e l'assistenza nei confronti delle vittime dell'amianto e dei loro familiari".



Ezio Bonanni, presidente dell'ONA, riflette infatti: "Sulla base delle evidenze scientifiche, e alla luce dell'elaborazione dei dati epidemiologici riteniamo che la possibilità di valutazione di un aggiornamento dei riconoscimenti Inail sia doverosa. Ricordiamo che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 107.000 i decessi tra i soli lavoratori italiani per patologie asbesto correlate".



"Ed è proprio per questo - continua l'avvocato - che il nostro obiettivo è quello di far emergere la pericolosità di questa esposizione in toto (riferita anche ad altre patologie, non solo a quelle contemplate nelle tabelle Inail), proprio per riuscire a tutelare i cittadini nel modo più integro possibile".