Giornata vittime amianto: dopo 25 anni da messa al bando ci si ammala ancora

L'Osservatorio nazionale amianto fa il punto sulle vittime e gli ammalati in occasione della Giornata vittime dell'amianto, ed a 25 anni dalla messa la bando in Italia della fibra killer.

Il 28 aprile viene, tristemente, celebrate la Giornata vittime dell'amianto, che a 25 anni dalla sua messa al bando continua purtroppo a far ammalare.



E' del 1992, infatti, la legge 257 che in Italia ha stabilito il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali di amianto e/o contenenti amianto.



Fino al 1992, invece, l'Italia è stato il secondo produttore europeo di amianto, dopo l'allora Unione Sovietica, e ancora ad oggi, su tutto il nostro territorio, ci sono circa 40 milioni di tonnellate di amianto, ovvero materiali contenenti amianto, in circa 50 mila siti, e un milione di micrositi, ricorda l'Osservatorio nazionale amianto.



In particolare, sono circa 2.400 le scuole con amianto, che esposizione al rischio circa 350.000 studenti e 50.000 dipendenti, tra docenti e non. Ma anche in ospedali, negli altri edifici pubblici, negli aeromobili, nelle navi e nei mezzi militari, l'amianto è ancora largamente presente, e purtroppo continua e continuerà a mietere molte vittime.



Ad oggi,però, nonostante la sua accertata pericolosità (anche Iarc, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro delle Nazioni Unite, ha infatti riconosciuto l'amianto come cancerogeno e ha chiesto di bandirne l'utilizzo in ogni sua forma), non esiste una normativa internazionale che ne limiti la produzione e la commercializzazione, ricorda l'ONA.



La Confederazione Internazionale dei Sindacati (Ituc), e il Sindacato Mondiale dell'Industria (IndustriAll) hanno sostenuto dodici nazioni africane nel chiedere l'inserimento dell'amianto nella lista dei materiali pericolosi della Convenzione di Rotterdam i cui componenti si riuniranno, a Ginevra, entro il 5 maggio prossimo. Sono 60 i paesi nel mondo ad aver bandito l'amianto.



L'Osservatorio nazionale amianto sottolinea comunque che negli ultimi giorni è stato protagonista di importanti passi avanti: come la sentenza n. 94 del 21 aprile 2017 che ha condannato l'Inps a rivalutare la posizione contributiva di 6 operatori del Porto di Marina di Carrara esposti ad amianto e l'interlocuzione istituzionale che si terrà il prossimo 9 maggio presso il Comune di Massa grazie al sostegno dei Sindaci di Massa e di Carrara.



Domani, 28 aprile, in occasione della Giornata Vittime Amianto, l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto (ONA Onlus), associazione rappresentativa dei lavoratori e cittadini esposti e vittime dell'amianto ha dichiarato:



"Siamo costretti giorno dopo giorno a registrare decine di nuovi casi di patologie asbesto-correlate. Purtroppo l'epidemia di queste malattie è ancora in corso, per i lunghi tempi di latenza perché possono arrivare fino a 40-50 anni. Ecco perché l'unico sistema per evitare nuove malattie e quindi nuovi decessi è quello di evitare ogni forma di esposizione a queste fibre killer, e ciò attraverso la bonifica. Solo così sarà possibile vincere l'epidemia, perché ricordiamo che non sussistono limiti di soglia al di sotto del quale il rischio si annulla e tutte le esposizioni di amianto sono dannose per la salute umana. Trattandosi di un cancerogeno e, come per tutti i cancerogeni, il limite è 0, al di là di quello che molto spesso si legge sui giornali" chiarisce quindi Osservatorio nazionale sull'amianto alla vigiali della Giornata in onore delle vittime.



La Onus precisa infatti che "ad oggi, il mesotelioma, il tumore che si origina dalle cellule del mesotelio per effetto delle fibre di amianto (che ne costituisce l'esclusiva causa di insorgenza), rappresenta l'ottava causa di morte sia negli uomini sia nelle donne; una macabra contabilità che non tiene conto di tutte le altre patologie asbesto correlate, molto meno rare. Secondo i dati pubblicati su 'I numeri del cancro 2016 di Aiom /Airtum', in Italia, sono stati circa 1.900 i casi diagnosticati ogni anno nel nostro Paese (il Renam ne certifica più di 1.500 ogni anno), con un particolare incremento oltre i 50 anni".



"Un nuovo 'big killer' che silenziosamente si fa spazio nella quotidianità di ognuno di noi, perché i casi di mesotelioma non sono altro che la punta dell'iceberg, poiché, tenendo conto di tutte le altre patologie che l'amianto è in grado di cagionare, il bilancio sale, purtroppo, a più di 6.000 decessi ogni anno (circa 3.500 per tumore al polmone, cui si aggiungono tutte le altre patologie neoplastiche - tumore della laringe, dell'ovaio, della faringe, dello stomaco e del colon retto e quelle fibrotiche - asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici e per complicazioni cardiocircolatorie)", si precisa.



Anche per questo, l'Osservatorio ha chiesto all'Inail di ampliare l'elenco delle patologie correlate all'esposizione da amianto in base all'ultima monografia IARC.



"L'ONA - viene infine riferito - sta monitorando la situazione. La piattaforma web www.onarepac.it mappa e censisce tutti i casi di patologie asbesto correlate, ovvero quello patologie che si sospetti abbiamo origine dall'esposizione ad amianto. L'Associazione, oltre ai Dipartimenti e allo Sportello Amianto Online, attraverso il quale tutti i cittadini possono chiedere assistenza, sta procedendo ad istituire, in collaborazione con i diversi comuni, anche degli sportelli 'fisici' in varie città della penisola, dal nord al sud, da est a ovest. In questo modo, tutti i cittadini avranno un punto di riferimento stabile dove potersi recare per chiedere informazioni per se stessi ma anche per i propri familiari".