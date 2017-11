Etichetta Nutri-Score in Francia. Federalimentare: Commissione UE intervenga

Federalimentare commenta l'introduzione dell'etichetta basata sull'uso di 5 colori diversi in Francia.

"Una scelta fuorviante per il consumatore e che denuncia una mancata regia europea su un tema fondamentale come l'alimentazione", dichiara in una nota Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, commentando l'entrata in vigore dal 31 ottobre in Francia del sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-Score. Basato sull'uso di 5 colori diversi, dal verde all'arancio, il sistema valuta i cibi in base al loro contenuto di alimenti considerati da assumere.



"Una valutazione parziale e scientificamente non supportata che non riserva il necessario approccio sistemico alla nutrizione: bocciare o promuovere un cibo sulla base della presenza di un singolo ingrediente confonde il cittadino e rischia di essere dannoso per la sua salute. - avverte - Portando tra l'altro al paradosso di incentivare il consumo di prodotti alimentari artificialmente edulcorati e penalizzare quello di eccellenze italiane fatte con ingredienti naturali".



Federalimentare quindi torna "ad esortare la Commissione europea sulla necessità di una politica comune in materia di etichettatura per salvaguardare il consumatore dal proliferare di sistemi di valutazione dei cibi totalmente arbitrari e tutelare le grandi eccellenze italiane sul mercato europeo". "Serve un impegno a livello europeo per salvaguardare il consumatore nell'atto di scelta fermando il dilagare di metodi tutti diversi che, - conclude Scordamaglia - invece di indirizzarlo verso un acquisto consapevole, lo confondono e lo traggono in inganno".