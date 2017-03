Tedeschi Trucks Band: oltre al tour c'è il "Live from the Fox Oakland", il nuovo album

In concomitanza con l'inzio del tour europeo (unica data il 19 marzo all'Alcatraz di Milano) la Tedeschi Trucks Band esce con un nuovo album dal vivo, "Live from the Fox Oakland". "Il pubblico era magnifico, e la band ha suonato con passione", racconta Susan Tedeschi.

Dopo "Let Me Get By", esce oggi "Live from the Fox Oakland", il secondo album dal vivo della Tedeschi Trucks Band, giunto in tempo per l'inizio del tour europeo.



L'album conterrà 15 tracce roventi dello show della band guidata dai coniugi Derek Trucks (fenomenale virtuoso della chitarra) e Susan Tedeschi (cantante e chitarrista)



La versione deluxe conterrà anche un DVD con il concerto, le riprese dietro le quinte e interviste, compresa la recente visita di Derek al garage di Marc Maron in occasione della registrazione del podcast per il canale WTF e quella a Derek e Susan raccolta dal critico David Fricke di Rolling Stone per la SiriusXM Satellite Radio.



Audio e video sono stati registrati il 9 settembre scorso al Fox Theater di Oakland. "Desideravamo testimoniare al meglio i progressi di questa band, e abbiamo avuto la sensazione di avere i motori al massimo verso lo scorso autunno", spiega Derek Trucks mentre Susan Tedeschi sottolinea: "E' stato speciale incidere dal vivo la performance di Oakland. Il pubblico era magnifico, e la band ha suonato con passione. Sono davvero contenta di avere ritratto la band al meglio, nel momento giusto".



Prossimo appuntamento domenica 19 marzo, quando la Tedeschi Trucks Band sarà all'Alcatraz Milano per l'unica data italiana del loro tour.