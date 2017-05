Sonohra ripartono con "Destinazione Mondo", il video

I Sonohra, due veronese composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, presentano il video di 'Destinazione Mondo', il singolo che anticipa l'uscita del loro ultimo album.

"In 'Destinazione Mondo' si ritrova tutta quella voglia e speranza di cambiamento, quel desiderio di ripartenza che nasce quando il proprio presente non è quel futuro che c'eravamo immaginati" spiegano i Sonohra, nel presentare il video (uscito ieri) dell'ultimo singolo del duo veneto ormai in rotazione radiofonica dal 12 maggio scorso.



"Ne deriva un bisogno di lasciare tutto per riprendere in mano la propria vita, in un altro luogo, in un altro modo, lontano da quello che ci lega ancora al nostro presente di insoddisfazione. - proseguono i Sonohra - Una spinta verso la ricerca della felicità, verso quel rischio che può portare anche a degli errori, ma evita i rimpianti. Una strada verso la consapevolezza del significato della propria vita, verso una miriade di possibilità che solo il mondo ci può dare".



Il brano "Destinazione Mondo" anticipa il nuovo album dei due fratelli Luca e Diego Fainello, in uscita entro la fine del 2017. Per i fan dei Sonohra, però, il prossimo appuntamento da non perdere è quello del 27 maggio al Teatro Ristori, dove il duo presenterà al pubblico il loro nuovo progetto.