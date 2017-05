Simonetta Spiri: "Il Tempo di reagire" inizia il 26 maggio, con Valerio Scanu

Simonetta Spiri torna ad intraprendere la carriera da solista. Il 26 maggio esce il suo nuovo singolo "Il Tempo di reagire", con l'etichetta discografica creata da Valerio Scanu.

Simonetta Spiri sta per tornare con un nuovo singolo. Lo scorso anno Simonetta Spiri usciva con il brano "L'amore merita", insieme a Greta Manuzi, Roberta Pompa, Verdiana. Nel gruppo, diventato oggi Le Deva, Simonetta Spiri lascia il posto a Laura Bono, e torna ad intraprendere la carriera da solista.



Il 26 maggio infatti uscirà in tutti i digital store e nelle piattaforme di streaming il singolo "Il Tempo di reagire", che anticipa molto probabilmente il terzo album di Simonetta Spiri, dopo "Il Mio Momento" uscito nel 2009 e "Quella che non vorrei" del 2013.

Il brano "Il Tempo di reagire" è parte del nuovo progetto discografico della NatyLoveYou, l'etichetta discografica creata da Valerio Scanu.