Sal Da Vinci canta "D'istinto e di cuore" il suo nuovo singolo, dal 7 aprile

Da venerdì 7 aprile esce il nuovo singolo di Sal da Vinci dal titolo "D'istinto e di cuore", estratto dall'album "Non si fanno prigionieri", curato da Renato Zero.

"Il brano 'D'istinto e di cuore' rappresenta perfettamente l'idea di come sia nato questo progetto, dove la collaborazione con Renato Zero profuma proprio di cuore e ricalca il senso di tutto il lavoro, che è la necessità di riavvicinarsi ai contenuti veri della vita", viene spiegato in una nota.



"Il viaggio della mia vita è fatto proprio così: d'istinto e di cuore. - assicura infatti Sal da Vinci - In fondo credo lo sia di tutti quelli che scrivono canzoni. Anche gli amori a volte nascono d'istinto e poi si trasformano in tantissimo cuore. Altre volte invece non si trasformano, ma restano comunque dei flash travolgenti". "Questo brano - conclude il cantante - identifica il mio modo di vedere la vita, la musica, l'amore".