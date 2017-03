Renzo Rubino riassapora la musica con "Il gelato dopo il mare": nuovo album

Renzo Rubino esce con il nuovo album "Il gelato dopo il mare", con in copertina nonno Lino che si gusta un cono. Perché, dopo tre anni di "disintossicazione dalla musica" è tornato a divertirsi.

Esce oggi 31 marzo il nuovo album di Renzo Rubino dal titolo "Il gelato dopo il mare". L'album è stato anticipato il 3 marzo dal singolo "La La La". Il cantautore pugliese, che con il brano "Ora" si è piazzato al terzo posto della classifica finale del Festival di Sanremo 2014, ammette di essere "agitato ma felice" per l'uscita del suo nuovo album, l'ultimo pubblicato nel 2014.



I 3 anni successivi Renzo Rubino li ha infatti passati a "disintossicarsi dalla musica" come ha rivelato in una intervista del Corriere della Sera. Non a caso, il cantante rivela su Facebook: "Sono uscito con degli amici e abbiamo bevuto un pochino, molto poco, giusto qualche cicchetto. Prendetela come volete, per brindare oppure per non sentire l'ansia".



Ma da oggi Renzo Rubino sembra essere tornato a divertirsi, e non poteva essere altrimenti con nonno Lino in copertina che si gusta "Il gelato dopo il mare".