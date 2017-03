Quando per Fabio "La Differenza" fu Bennato: il video di "Tira a campare"

Esce il video di "Tira a campare feat Edoardo Bennato" de La Differenza, che anticipa l'album "Il tempo non (d)esiste" in uscita il 5 maggio. Su Facebook anche un commovente post di Fabio Falcone, voce del gruppo La Differenza.

"Oggi esce il video ufficiale di "Tira a campare feat Edoardo Bennato" de La Differenza, il gruppo che nel 2005 fu finalista al Festival di Sanremo con "Che farò". Su Facebook, La Differenza assicura che "Tira a campare" è "una canzone meravigliosa e noi siamo realmente commossi per l'abbraccio di entusiasmo con il quale state accogliendo il nostro ritorno. - rivelando - Questo è solo il primo singolo che anticipa l'album 'Il tempo non (d)esiste' in uscita il 5 maggio per Universal/Smr".



Il gruppo spiega che il video "è stato ideato, diretto e realizzato da Giuseppe Gio Martinelli Giuseppe Gio' Martinelli" mentre "gli attori protagonisti sono Giammaria Racano e Gaia Genovesi". Ovviamente, un grazie particolare va ad Edoardo Bennato.



Fabio Falcone invece in un lungo e commovente post rivela di quando lasciò il gruppo nel 2013 a seguito della morte del padre. Un anno dopo, passando di fronte allo "studio di registrazione della SMR di Pescara, dove tanti anni prima avevamo inciso con La Differenza 'Preso!', intravidi la sagoma di una persona con la quale non parlavo da 8 anni. Stefano Severini. Il produttore storico de La Differenza", ricorda.



"Restai mezz'ora fuori dallo studio, al buio, nella macchina, per decidere se entrare o no. Non entravo in quel posto magico dal 2006. Le urla di quei 5 ragazzetti diventati all'improvviso noti al grande pubblico riecheggiavano ancora tra le pareti di quell'edificio. Poi mi feci forza, suonai, la porta si aprì e davanti a me, all'improvviso ... dopo 8 anni, Stefano. - prosegue il racconto Fabio Falcone - Di li a poco tornai a fare musica. Gli anni di lavoro che seguirono furono 2. Collaborammo con Edoardo Bennato, Ron, Omar Pedrini, Alberto Fortis, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Garbo, Tony Cicco della Formula 3, gli Skiantos e pubblicammo un disco meraviglioso".



Il cantante de La Differenza quindi svela però che "Tira a campare fu proprio il primo brano sul quale decidemmo di mettere le mani. Una splendida canzone di Edoardo Bennato del 1974, scarna, rude, verace. L'abbiamo ripresa e abbiamo fatto di tutto per omaggiarla a modo nostro. Edoardo Bennato l'ha sentita e l'ha cantata con noi".