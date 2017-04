Osvaldo Supino con Resolution non si arrende all'odio e al terrorismo

Esce martedì 11 aprile il nuovo album di Osvaldo Supino, cantante nato sul web ma presto divenuto uno dei nuovi fenomeni pop italiani. L'album è stato anticipato dal singolo "Nothing is the same".

Resolution è una risposta all'attacco ad Orlando, ed infatti su Facebook Osvaldo Supino ricorda: "Il disco che uscirà martedì l'ho scritto in un momento in cui ero talmente terrorizzato da ciò stava accadendo intorno da mettere in dubbio perfino i miei progetti".



Questa riflessione del cantante arriva a poche ore dall'attentato di Stoccolma e dall'attacco USA alla Siria, ma Supino sottolinea: "Non possiamo arrenderci all'odio. Non possiamo cancellare tutto ciò che di buono è dentro di noi".



"Resolution è la promessa che ho fatto a me stesso di non permettere più a nessuno di controllare ciò che di buono posso vedere con i miei occhi e sentire. - spiega quindi - Meritiamo di più dell'odio, della disumanità, del dolore, di questo veleno che ci sta logorando tutti. Meritiamo più della semplice sopravvivenza. Ma parte da noi, e dal cambiamento che nel proprio piccolo ogni essere umano deve assolutamente fare dentro di se. Siamo ancora in tempo".