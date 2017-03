Orfeo canta l'Arcadia, ma dei colli Romani: il nuovo album

Orfeo (Federico Reale) annuncia l'uscita per venerdì 31 marzo del suo nuovo album "Arcadia", la cui pre-produzione "è stata fatta in una piccola rimessa dei trattori in un paesino nei colli Romani". Da qui probabilmente il nome dell'album, regione greca favoleggiata dai poeti bucolici.

Venerdì 31 marzo uscirà l'album di Orfeo (Federico Reale) dal titolo "Arcadia", che può essere già ascoltato in anteprima grazie a Indie-Zone.it.



Come spiega su Facebook, "Arcadia è un disco nato dalla voglia di elevarsi. - scrive Orfeo - La scoperta di nuovi luoghi, la consapevolezza di conoscersi meglio, il rapporto tra le persone e il tempo di poter elaborare tutto questo hanno fatto sì che si potesse creare un percorso per poter arrivare a questo risultato finale".



Ofero spiega quindi implicitamente il perché all'album è stato dato il nome di Arcadia, regione greca favoleggiata dai poeti bucolici dove si passava una esistenza spesso idilliaca.



"La pre-produzione del disco è stata fatta in una piccola rimessa dei trattori in un paesino nei colli Romani durante l'estate 2016, ovviamente il contatto con questa natura dolce ha permesso di ispirarsi a tal punto da creare un concetto più alto al quale L'Arcadia già narrata nel Rinascimento mirava. - precisa il cantante - Dopo quest'esperienza ci si poteva aspettare una difficoltà nel trasportare quell'emozione in uno studio, immersi nella realtà del quotidiano, ma la Produzione all'Edac Studio di Davide Lasala ha permesso di creare continuità con il lavoro fatto durante l'estate".



"Anzi - conclude Orfeo - semmai grazie al lavoro di Davide tutto il concetto ha preso più forma, liberandosi ulteriormente. Arcadia è la felicità della ricerca, una ricerca che ha una fine, di quelle che non ti illudono, in questo disco si possono trovare brani di vario tipo che accompagnano l'ascoltatore in questo viaggio. Sonorità post-rock a volte, e ritorni al classico cantautorato italiano, tutto condiviso in un filo che accomuna i brani e che fa si che la ricerca possa infine condurre a migliorarsi".