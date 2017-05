Omar Pedrini: "Come se non ci fosse un domani", nuovo album dal 12 maggio

A tre anni di distanza, esce il nuovo album di Omar Pedrini dal titolo "Come se non ci fosse un domani", che vanta collaborazioni internazionali come Noel Gallagher e Ian Anderson dei Jethro Tull, ma non solo.

E' quasi finita l'attesa per i fan di Omar Pedrini. Venerdì 12 maggio è in programma infatti l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Come se non ci fosse un domani" (Warner Music Italia).



L'album di Omar Pedrini vanta anche alcuni collaborazioni internazionali. Il brano "Un Gioco semplice" è infatti il riadattamento in italiano della canzone "Simple game of a genius" di Noel Gallagher, uscita però solo in Giappone come lato b di un singolo del leader degli Oasis.



Il testo del brano "Desperation Horse" è stato scritto da Lawrence Ferlinghetti (mentore della Beat Generation), che Omar Pedrini canta in inglese.



Nel brano "Freak Antoni", invece, a collaborare con Pedrini è la Royal Albert Hall Orchestra mentre in "Angelo ribelle" è Ian Anderson dei Jethro Tull.