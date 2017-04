Nathalie firma con Believe Italia: nuovo album dopo l'estate

Nathalie firma con l'etichetta discografica Believe Italia, con cui pubblicherà il suo nuovo album a distanza di quattro anni da "Anima di vento". L'uscita del nuovo disco di Nathalie è prevista dopo l'estate.

"Felice ed emozionata di iniziare questa nuova avventura con Believe!", scrive su Facebook Nathalie, la cantautrice italo-belga vincitrice della quarta edizione di X Factor.



A quattro anni dal suo ultimo album dal titolo "Anima di vento", Nathalie infatti sigla un contratto con Believe Italia, etichetta discografica con cui pubblicherà il nuovo disco di inediti la cui uscita è programma a dopo l'estate.



A produrre il nuovo album di Nathalie sarà Francesco Zampaglione, e stando alle prime indiscrezioni tra le tracce ci saranno anche brani in inglese. Una volta uscito il nuovo album, che sarà anticipato da un singolo ed un video, Nathalie inizierà in autunno un tour di presentazione.