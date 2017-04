Nada Trio: esce il nuovo album "La Posa", dal 7 aprile

Esce oggi 7 aprile il nuovo album del Nada Trio dal titolo "La Posa" (unico brano inedito del disco) nato una collaborazione fra Nada, Fausto Mesolella (recentemente scomparso) e Ferruccio Spinetti, rispettivamente chitarrista e contrabbassista degli Avion Travel.

Oltre ai brani di Nada "Luna in Piena", "Senza un Perché" (nuova versione), "Guardami negli occhi" e altri, l'album raccoglie un omaggio a due poeti della musica italiana: Piero Ciampi con "Sul porto di Livorno" e Gianmaria Testa con "Dentro la tasca di un qualunque mattino". Nell'album però anche una canzone di Marlene Dietrich tratta da L'Angelo Azzurro "Falling in love again" e un disperato canto popolare salentino, "Malachianta". L'unico brano inedito è quello che da poi nome al disco, "La Posa", canzone scritta per musica e parole da Nada.



Come sottolineato in una nota stampa, con "La Posa" il Nada Trio continua "lo stesso percorso artistico, iniziato nel 1994, per documentare quella che è la grande e innovativa scrittura di Nada di questi ultimi anni, abbinata alla classe e alla maestria di due musicisti come Mesolella e Spinetti. La peculiarità del Nada Trio è proprio la capacità di mettere insieme brani così diversi tra loro rendendoli omogenei, questo grazie alla spigolosa e calda voce di Nada che si fonde armonicamente con le preziose sonorità della chitarra di Fausto Mesolella e del contrabbasso di Ferruccio Spinetti".