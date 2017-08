Mauro Ermanno Giovanardi: La Mia Generazione è unica, il nuovo album

Mauro Ermanno Giovanardi annuncia l'uscita del nuovo album dal titolo "La Mia Generazione", che conterrà anche il brano "Cose Difficili" dei Casino Royale.

Mauro Ermanno Giovanardi racconta nel suo nuovo album "La Mia Generazione", quella "unica e irripetibile" dei nati negli anno '60 come spiega il cantante.

Il nuovo album di Mauro Ermanno Giovanardi ((per Warner Music Italy) uscirà il 22 settembre in Cd, vinile e in digitale.

Ne "La Mia Generazione" anche il brano "Cose Difficili" dei Casino Royale, gruppo musicale milanese con sonorità che vanno dallo ska al reggae.