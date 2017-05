Liam Payne: in "Strip that down" copia Katy Perry e duetta coi Migos

Esce il 19 maggio primo singolo di Liam Payne, l'ex componente dei One Direction. Il brano si chiama "Strip that down" e come da anticipazione video sembra che Liam Payne duetta con il gruppo hip hop Migos (come Katy Perry in Bon Appetit)

Prossima ormai l'uscita del primo singolo di Liam Payne, che ha lasciato i One Direction nel luglio 2016.



Il 19 maggio, infatti, sarà pubblicato il brano "Strip that down", pubblicando su Facebook un video che anticipa la canzone, per il quale sembra aver collaborato con il gruppo hip hop Migos (gli stessi che duettano con Katy Perry nel suo ultimo singolo Bon Appetit).



Pare inoltre che per il nuovo album Liam Payne abbia collaborato con altri artisti, ed in particolare con l'amico di vecchia data Ed Sheeran, che avrebbe scritto una canzone apposta per l'ex One Direction.

Iginio Santi

© riproduzione riservata | online: 12/05/2017 | update: 12/05/2017

