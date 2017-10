Le "Strade" di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si incrociano grazie a Valerio Negrini

In uscita il singolo "Strade" che anticipa il primo album di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli dal titolo "Insieme". Il brano è uno dei quattro scritti da Valerio Negrini, storico autore dei Pooh, prima della sua scomparsa.

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli grazie alla sintonia ritrovata dopo la reunion dei Pooh tornano "Insieme", questa volta con un album in uscita il 3 novembre.

Il disco, che raccoglierà 8 inediti e 3 brani storici, due dei Pooh e uno di Riccardo Fogli reinterpretati in chiave duo, sarà anticipato dal singolo "Strade", in radio e nei digital store dal 13 ottobre.

Il brano è uno dei quattro scritti da Valerio Negrini, musicista e paroliere italiano nonché autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, prima della sua scomparsa nel 2013.

"'Strade' è il biglietto da visita del nostro progetto perché sintetizza molto bene il lavoro fatto in questi mesi per ottenere un sound in grado di tenere insieme energia e sensibilità, modernità e melodia, adattandosi a una scrittura destinata ad interpretazioni d'autore da parte di due vocalità particolari, in grado di amalgamarsi dentro un unico, inedito colore sonoro" spiegano infatti Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.