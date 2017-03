La "Dance of Time" di Eliane Elias tra il Brasile e gli USA: il nuovo album

Esce "Dance of Time", il nuovo album di Eliane Elias, la pianista, cantante e compositrice brasiliana.

A due anni da "Made in Brazil", la pianista, cantante, compositrice e arrangiatrice Eliane Elias torna sulle scene con il nuovo album in studio "Dance of Time" che, come segnala la Universal, "mostra un approccio ancora più disinvolto alla tradizione brasiliana, con uso di atmosfere e sonorità contemporanee".



All'album hanno collaborato il pianista Amilton Godoy, i cantautori (e chitarristi) Joao Bosco e Toquinho, insieme con il trombettista Randy Brecker, il vibrafonista Mike Mainieri e il cantante Mark Kibble.



"Dance of Time racconta la storia della mia carriera, dalle origini a oggi", afferma Eliane Elias, che attraverso questo album viaggia tra il paese natìo e gli Stati Uniti, dove ormai l'artista risiede da decenni.