Ghali: l'Album è il primo progetto che porto a termine, dal 26 maggio

Il rapper Ghali Amdouni, dopo 3 singoli, esce finalmente con il suo primo disco che si chiamerà Album. "È la prima volta che porto a termine un progetto nella mia vita" rivela Ghali.

"Il 26 maggio 2017 uscirà il mio primo disco. Sono seduto in metropolitana e sto andando a rifare la carta d'identità. Ci sarà scritto Ghali perché è il mio vero nome e l'album si chiamerà Album, perché è il mio primo album. È la prima volta che porto a termine un progetto nella mia vita, ho sempre lasciato tutto a metà: relazioni, scuola, il calcio" scrive su Facebook il rapper Ghali Amdouni, di origini tunisine.



L'album è stato anticipato da "Sto Records" Uscito nel 2016), "Pizza Kebab" pubblicato il 3 febbraio scorso ed infine "Happy Days", su Spotify dal 12 maggio.



"Non è mio, ma nostro, se penso al percorso che ho fatto fino ad arrivare a questo punto, perché voi siete stati il mio unico supporto. - prosegue Ghali parlando del suo Album - Per più di un anno tutti mi hanno chiesto 'Ma il disco quando esce?' 'Stai scrivendo il disco vero?' quando io manco non ci pensavo. Ora che è cosi vicino, che siamo a pochi giorni dall'uscita, ora che ho una risposta a quella domanda che per me è stata la più difficile, ora che esiste una tracklist e mancano pochi giorni agli instore, mi chiedo: Voi ci sarete? E in quale città?".