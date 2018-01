Francesca Sarasso: esce con il secondo singolo "Leggimi la mano"

Dopo il successo a Musicultura 2017, Francesca Sarasso esce con il secondo singolo dal titolo "Leggimi la mano" che anticipa l'album d'esordio attualmente in lavorazione.

Francesca Sarasso, cantautrice piemontese, esce venerdì 12 gennaio con il nuovo singolo "Leggimi la mano", scritto insieme con il maestro Giulio Nenna, anticipato oggi dal video disponibile su Youtube.

Il brano anticipa l'album d'esordio attualmente in lavorazione ed è il secondo singolo dopo quello di debutto "Non c'incontriamo mai" uscito agli inizi di aprile.

"'Leggimi la mano' è un brano che, con ironia e leggerezza, prova a dipingere l'incertezza, il dubbio e la vista sfocata di orizzonti lontani. - racconta Francesca Sarasso - È una canzone frutto di un incontro avvenuto nelle Marche, durante i sei mesi in gara a Musicultura 2017".

Il brano "Non c'incontriamo mai" ha infatti vinto al festival della canzone popolare e d'autore il Premio della Critica e il Premio per la Miglior Musica ed è lì che ha incontrato una donna che le è stata descritta con "una sensibilità particolare".

Francesca Sarasso alla fine non si è fatta leggere la mano ma spiega: "Di notte, nel silenzio più totale, nel tentativo di ascoltarmi il più attentamente possibile, ho immaginato e idealizzato il nostro incontro, scrivendo nero su bianco tutto ciò che avrei desiderato chiederle. Scrivere questo brano mi è servito ad accettare ed esorcizzare le mie paure ed è stato utile a ricordarmi che la vita, che è la scommessa più grande, che volenti o nolenti siamo costretti ad affrontare, merita di essere vissuta senza sapere cosa ci accadrà domani. Non a caso, a quella donna, pur avendola reincontrata con piacere, non ho più chiesto nulla del mio futuro".