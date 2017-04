Francesca Sarasso debutta anche se "Non c'incontriamo mai", il singolo

Francesca Sarasso, cantautrice piemontese, debutta con il suo primo singolo dal titolo "Non c'incontriamo mai", brano scritto "dopo aver ritrovato una cartolina proveniente da Praga". "Scrivo per la mia grande paura di dimenticare", racconta Francesca Sarasso

"Da oggi è in radio 'Non c'incontriamo mai', titolo del primo singolo di Francesca Sarasso: una coproduzione tra Rosso di Sera e Babrù Music S.r.l, con la produzione artistica di Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi, che anticipa l'album d'esordio attualmente in lavorazione", viene annunciato in una nota. Pubblicato su Youtube anche il video che accompagna brano.



"La cantautrice piemontese con 'Non c'incontriamo mai' è tra i 16 finalisti attualmente in gara a Musicultura, e il suo brano è stato presentato l'1 aprile al Teatro Persiani di Recanati e inserito nella compilation ufficiale di Musicultura 2017", viene sottolineato.



"Questo brano - racconta Francesca Sarasso - è stato scritto dopo aver ritrovato una cartolina proveniente da Praga da parte di una persona per me importante. I ricordi e le emozioni vissute nel momento in cui ho stretto la cartolina tra le mani sono quelli che racconto in questo brano, dove il passato continua a vivere nel presente".



"Molte volte ho giurato a me stessa che mai avrei permesso a certi attimi di sparire dai miei ricordi. Parlo di momenti infinitamente semplici, come quelle storiche risate fatte di gusto in compagnia di amici, parlo delle carezze sincere date in un attimo di conforto, delle parole che ci cambiano, dei baci veri, quelli che amano. Ma, ahimè, non si tratta di avere buona o cattiva memoria perché purtroppo, che lo si voglia oppure no, presto o tardi, i dettagli di un ricordo si perdono, consumati dal tempo. Così dunque spiego il perché io voglia così tanto scrivere: per la mia grande paura di dimenticare. - rivela la 20enne cantautrice nata a Vercelli - Dimenticare i tratti limpidi e ben delineati di un attimo vissuto, o di un viso che ho amato. Scrivo per rendere omaggio a quei ricordi che sbiadiscono senza perdere sostanza, importanza".