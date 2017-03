Finley: arrivata "La fine del Mondo", per ricominciare da un nuovo album

I Finley annuncia "La fine del Mondo". Esce infatti il loro nuovo singolo che "rappresenta un primo passo per ricominciare". Prima del nuovo album verranno pubblicati altri brani ma soprattutto già da sabato 8 aprile "ricominciano" i concerti del gruppo.

Dopo averla predetta per settimane, i Finley annunciano che "La fine del Mondo" è proprio oggi. Il gruppo di Legnano pubblica infatti il loro ultimo singolo dal titolo appunto "La fine del Mondo" che, scrivono su Facebook: "Rappresenta un primo passo, ricominciamo dalla fine, perché è proprio quando hai visto la fine che riesci a vedere il modo migliore per ricominciare".



"Un primo passo che ci porterà lontano verso un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per Sony Music Italy. - spiegano infatti i Finley - Nell'attesa succederanno tante altre belle cose, sentirete altri pezzi che andranno a comporre il nuovo disco e ci saranno dei concerti che abbiamo annunciato dopo la firma con Barley Arts Promotion. Ci hanno assicurato che suoneremo tanto, così tanto che sarete voi a chiederci di prenderci una pausa".



Il primo appuntamento con i Finley sarà infatti già sabato 8 aprile al Phenomenon di Novara.