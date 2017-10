Fedez e J-Ax "Sconosciuti da una vita", esce il nuovo singolo

Si avvicina la ristampa dell'album "Comunisti col Rolex" e Fedez e J-Ax pubblicano un nuvo singolo inedito dal titolo "Sconosciuti da una vita".

A fine novembre la Sony Music Italia metterà in ristampa (e quindi in vendita) "Comunisti col Rolex", l'album vincitore di 2 dischi di platino.

Per l'occasione, Fedez e J-Ax hanno inciso un nuovo singolo dal titolo "Sconosciuti da una vita", brano a cui ha collaborato il prduttore e arrangiatore Michele Canova.

Il testo di "Sconosciuti da una vita" è a cura invece di J-Ax e Fedez con la collaborazione di Danti, rapper dei Two Fingerz.