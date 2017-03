Ex-Otago: esce StraMarassi, l'album con il turbo

Esce il 7 aprile StraMarassi, la nuova versione dell'album 'Marassi' degli Ex-Otago.

"Uscirà in formato doppio CD, il prossimo 7 aprile, la nuova versione dell'album 'Marassi' degli Ex-Otago, o meglio StraMarassi come piace ricordare alla band di Genova", viene annunciato in una nota.



"StraMarassi è un'evoluzione di Marassi, un po' come mettere il 70 o la Malossi sul cinquantino. Stramarassi è Marassi più ricco e vario", dicono gli Ex-Otago.



"L'idea del nuovo progetto è nata dopo la prima collaborazione con Jake La Furia per il singolo 'Gli Occhi della Luna', tutt'ora in rotazione radiofonica. - viene spiegato - Da qui il desiderio allargare l'invito anche ad altri autorevoli artisti che volessero arricchire, con il loro contributo, i 10 brani originali di Marassi".



"Tra le varie collaborazioni sono presenti: - si anticipa - Eugenio Finardi su 'I giovani d'oggi', Caparezza su 'Ci vuole molto Coraggio', Dardust su 'Cinghiali Incazzati', Willie Peyote su 'La Nostra Pelle', Mecna su 'Stai tranquillo', Marianne Mirage su 'Mare', Levante su 'Quando sono con te', España Circo Este su 'Non molto lontano' e Bianco su 'Sognavo di Fare l'Indiano'. Ad arricchire ulteriormente il contenuto, sono presenti i remix di: Mare (Lemandorle remix), Gli Occhi Della Luna (Keaton remix), Quando Sono Con Te (Godblesscomputers remix), Cinghiali Incazzati (Coccoluto detox remix), Non Molto Lontano (Herald Clawe Yakitori remix), Sognavo di fare l'Indiano (Cowboy Remix)".