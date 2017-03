Diana Krall con Love anticipa album "Turn up the quiet": il nuovo singolo

Nuovo singolo di Diana Krall, dal titolo "L-O-V-E", che anticipa nuovo album "Turn up the quiet", in uscita il 5 maggio.

In attesa dell'uscita di "Turn up the quiet", il nuovo album di Diana Krall in uscita il 5 maggio, dal 23 marzo è disponibile il secondo singolo "L-O-V-E".

"Ho pensato a questi brani a lungo. La compagnia di alcuni fra i miei migliori amici - anche sul piano musicale - mi ha permesso di raccontare queste storie esattamente nel modo che desideravo. A volte, si deve semplicemente far emergere il silenzio per essere sentiti meglio", rivela la cantante e pianista canadese Diana Krall parlando del suo nuovo album

Redazione

© riproduzione riservata | online: 25/03/2017 | update: 25/03/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI: