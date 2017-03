Diana Krall "Turn Up the Quiet": il nuovo album dal 5 maggio

Diana Krall torna con un nuovo album il 5 maggio. "A volte, si deve semplicemente far emergere il silenzio per essere sentiti meglio", spiega Diana Krall presentando l'album dal titolo "Turn Up the Quiet".

L'atteso nuovo album "Turn Up the Quiet" della celebre cantante Diana Krall, più volte insignita di premi Grammy, verrà pubblicato iI 5 maggio da Verve Records e coprodotto con Tommy LiPuma, già produttore di molti album di grande successo di Diana, inclusi "All For You", "The Look Of Love" e "Live In Paris". L'album, ancora una volta, è stato registrato e mixato da Al Schmitt presso i Capitol Studios di Hollywood.



"Ho pensato a questi brani a lungo. La compagnia di alcuni fra i miei migliori amici - anche sul piano musicale - mi ha permesso di raccontare queste storie esattamente nel modo che desideravo. A volte, si deve semplicemente far emergere il silenzio per essere sentiti meglio", spiega Diana Krall