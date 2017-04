C'è "Un'altra idea" per Le Deva, ma è solo un teaser

Le Deva, gruppo composto da Greta, Verdiana, Roberta Pompa e Laura Bono, pubblicano il teaser del video di 'Un'altra idea', il nuovo singolo.

"Ecco il teaser del video di 'Un'altra idea' il nostro nuovo singolo in uscita il 5 maggio,

Che anticipa l'uscita dell'album '4'" annunciano su Facebook Le Deva, gruppo composto da Greta, Verdiana, Roberta Pompa e Laura Bono, che ha preso il posto di Simonetta Spiri la quale faceva parte del quartetto quando un anno fa usciva il brano "L'amore merita".



"Questo brano è nel mio cuore in modo particolare e spero possa arrivare al cuore della gente, perché in fondo è per questo che vale la pena scrivere, cantare, suonare. rivela quindi Verdiana - La musica è una donazione continua, uno scambio necessario. Sono molto felice".