Andrea Motis: il nuovo album è una "Emotional Dance"

Il nuovo album della cantante e trombettista catalana Andrea Motis esce venerdì 24 febbraio con il titolo "Emotional Dance". Andrea Motis sarà accompagnata dalla sua storica band e da altri granti musicisti statunitensi.

Esce venerdì 24 febbraio il nuovo album della 21enne trombettista catalana Andrea Motis. La cantante dalla suadente voce suona la tromba dall'età di sette anni e anche nel suo nuovo album dal titolo "Emotional Dance" sarà accompagnata dalla band con cui si esibisce da anni, il contrabbassista Joan Chamorro, il pianista Ignasi Terraza, il chitarrista Josep Traver e il batterista Esteve Pi.



A questi si aggiungono musicisti statunitensi di eccezionale levatura come Warren Wolf (vibrafono), Scott Robinson (sax baritono), Joel Frahm (sax tenore), Café Da Silva (percussioni) e il veterano arrangiatore Gil Goldstein alla fisarmonica.

Come sottolinea la Universal Music tra l'omaggio in apertura a Billie Holiday, la bossa di Jobim, il bop latino di Horace Silver e la dolce canzone in catalano del finale, quello di Andrea Motis è "un album fantastico per un personaggio unico".