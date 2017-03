Contro caporalato #ASTEnetevi dal sottocosto: appello a governo e GDO

La Flai Cgil e le associazioni Terra! e daSud lanciano un appello al goveerno affinché normi la pratica delle aste al doppio ribasso (aste elettroniche inverse) e della vendita a sottocosto dei prodotti alimentari.

"Chiediamo al ministro Maurizio Martina e alla Grande Distribuzione Organizzata di mettere al bando le aste al doppio ribasso e fermare il fenomeno del sottocosto che distrugge l'agricoltura e i diritti dei lavoratori". E' l'appelo lanciato da Campagna FilieraSporca - promossa dalle associazioni Terra! e daSud - insieme a Flai Cgil, che promuovono l'iniziativa #ASTEnetevi per l'abolizione delle aste al doppio ribasso (aste elettroniche inverse) e della vendita a sottocosto dei prodotti alimentari.



"La campagna chiede un intervento legislativo urgente al ministro dell'agricoltura Maurizio Martina per mettere al bando le aste al doppio ribasso e un impegno formale da parte degli attori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) a interrompere questa pratica. - viene spiegato - I promotori della campagna hanno inviato una lettera al ministro Martina e ai presidenti delle principali catene di supermercati (Auchan Italia, Carrefour Italia, Conad, Coop Italia, Crai, Despar, Esselunga, Eurospin, Interdis, Lidl Italia, Gruppo Pam Panorama, Selex, Sigma, Sisa, Sma Italia), chiedendo loro un impegno chiaro".



"La Campagna #ASTEnetevi chiama inoltre i cittadini e i consumatori ad agire scrivendo sia alla grande distribuzione, affinché rinunci alla pratica delle aste on line al doppio ribasso nell'acquisto di prodotti alimentari, sia al ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali affinché emani al più presto un decreto che regoli in maniera stringente questo meccanismo" si specifica inoltre.



"Si tratta di aste on line, basate sul meccanismo del doppio ribasso: la GDO fa sedere attorno a una piattaforma virtuale i propri fornitori chiedendo loro di avanzare un'offerta per una grande quantità di un certo prodotto. Sulla base dell'offerta più bassa la GDO convoca successivamente una seconda asta on line che in poche ore chiama i partecipanti a rilanciare, con un evidente paradosso, per ribassare ulteriormente il prezzo di vendita di quel prodotto. - viene spiegato - Strettamente collegato al fenomeno delle aste al doppio ribasso è la vendita 'sotto costo' dei prodotti alimentari che distoglie il consumatore dalla qualità reale del prodotto che acquista".



"Meccanismi come il sottocosto e le aste on line distruggono l'intera filiera dell'agricoltura, perché alterano alla base i rapporti tra grande distribuzione e consumatore, facendo pagare il costo più elevato all'ambiente e ai produttori, oltre ad aggravare le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e il caporalato", denuncia Fabio Ciconte Direttore di Terra! e portavoce di #FilieraSporca.



"Se il denaro pubblico non è utilizzato per innovare o migliorare la qualità dei prodotti, ma di fatto per garantire pratiche commerciali sleali, - aggiunge non sarà mai possibile fare della filiera dell'agroalimentare un mercato equo, ovvero un campo di regole e di opportunità in cui tutti possano crescere e guadagnare e nessuno ci debba rimettere, a partire dai consumatori".



Il sindacato Flai Cgil chiede quindi al governo di "porre un argine legale a questa pratica affinché il risparmio sul costo del lavoro, che viene praticato, non possa diventare in nessun modo caporalato, buste paga non veritiere, lavoro nero, brutale sfruttamento, orario di lavoro senza regole".