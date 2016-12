Voucher, modifiche irrilevanti: agricoltura ha altre priorità, dice Cia

"Sorprende l'energia che viene impiegata in questi giorni per difendere o per attaccare uno strumento assolutamente residuale rispetto alle ordinarie attività lavorative e che riguarda tipologie di lavoro non professionali, di scarso interesse per gli imprenditori agricoli" dichiara in una nota il presidente nazionale della Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, intervenendo nell'attuale dibattito sulle possibili modifiche ai voucher e sul quesito del referendum sul Jobs Act che ne propone l'abrogazione e su cui la Consulta si pronuncerà l'11 gennaio.



"L'ennesima discussione sui voucher suggerisce una riflessione seria che vada oltre le polemiche e soprattutto oltre l'enfasi - continua Scanavino -. L'impresa agricola ha due esigenze, ben più serie: da una parte l'esigenza di una flessibilità strutturata per tutte quelle tipologie di attività che non richiedono specializzazione ma che sono indispensabili visto l'ineliminabile andamento stagionale delle produzioni agricole. Stiamo parlando delle grande campagne di raccolta e dell'esigenza di avere strumenti normativi e amministrativi che consentano l'impiego intenso di manodopera, in un lasso di tempo molto breve e spesso anche non programmabile".



"Dall'altra - aggiunge il presidente della Cia - il reperimento di manodopera specializzata e qualificata. La strada per uscire dal tunnel nero di crisi profonda è, infatti, la specializzazione e l'innovazione. Solo così si possono abbassare i costi, ridurre gli sprechi, ad esempio dell'acqua, ottimizzare gli interventi e ridurre l'utilizzo anche di sostanze chimiche in difesa dell'ambiente".



"Il voucher non è la risposta e mai lo abbiamo pensato - conclude Scanavino - ma resta la necessità di trovare soluzione ai veri problemi dell'agricoltura. Su questi, e non sul nulla, ci vogliamo confrontare".