PIL: 2016 anno nero per agricoltura, meno 0,7%

La Confederazione italiana agricoltori sui dati del PIL del settore.

"Lo scorso anno, l'agricoltura italiana ha perso in un anno lo 0,7 per cento del suo valore aggiunto, facendo registrare, dopo finanza e assicurazioni, la peggiore performance tra le attività economiche nazionali" viene reso noto dalla Confederazione italiana agricoltori, analizzando i dati sul Prodotto interno lordo resi noti dall'Istat.



"Si è chiuso un anno particolarmente difficile per le imprese agricole, così come emerge chiaramente dalla lettura di alcuni tra i principali indicatori economici, che certificano l'anno 'nero' per il primario. In primo luogo la dinamica delle quotazioni dei prezzi all'origine che, rispetto al 2015, hanno ceduto di oltre 5 punti percentuali, con flessioni particolarmente marcate nelle produzioni cerealicole (-12%) e negli olii vegetali (-18%). Accanto a ciò, il peggioramento della sostenibilità economica aziendale, è stato evidenziato dall'Eurostat e, in particolare, dall'indicatore che esprime il reddito reale per unità di lavoro", viene precisato dalla Cia.



"Secondo l'Istituto statistico europeo - prosegue l'organizzazione degli agricoltori - l'Italia, nel 2016, ha registrato una flessione dell'8 per cento, mentre, nell'Unione europea, la contrazione media si è attestata sul 2 per cento".



"Il Bel Paese ha occupato la ventiduesima posizione nella classifica UE, davanti soltanto a sei Stati membri e neanche il calo dei costi produttivi del 2,1 per cento rilevato dall'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è stato sufficiente a risollevare la redditività degli agricoltori", si evidenzia.



"E proprio su questi temi, la Cia-Agricoltori italiani concentrerà i lavori dell'VIII Conferenza economica, in programma a fine mese a Bologna, dove verranno avanzate le proposte da sottoporre a Governo e Istituzioni per imprimere una svolta decisiva al settore" chiarisce in ultimo l'organizzazione.