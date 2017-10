Agricoltura: un terzo degli occupati sono immigrati

La Confederazione italiana agricoltori sul peso degli stranieri nel settore.

"L'agricoltura italiana crea nuovi posti di lavoro, anche per gli immigrati: nell'ultimo anno è stato l'unico settore, insieme ai servizi, ad aver registrato un saldo occupazionale positivo per i lavoratori stranieri" viene reso noto della Confederazione italiana agricoltori.

La Cia prosegue quindi: "D'altra parte, si tratta di una fetta rilevante del comparto: oggi i lavoratori nati all'estero e occupati nei campi in Italia sono quasi 345 mila, vale a dire un terzo dei circa 900 mila addetti totali."



"Di conseguenza, mentre l'agricoltura incide sull'occupazione in media per il 3,8%, questo valore sale al 5,6% tra gli stranieri. Sono numeri che confermano quanto l'agricoltura sia diventata multietnica. Ora bisogna implementare regole semplici e chiare favorevoli alla presenza e alla stabilizzazione degli immigrati. Questo approccio deve presupporre l'abbandono della politica dell'emergenza e l'avvio, invece, di un seria politica sull'immigrazione con una duplice priorità: lavoro e integrazione" continua l'organizzazione.



"Quest'anno la Cia ha contribuito alla realizzazione del Dossier con la redazione del capitolo 'Stranieri e lavoro non regolare: il caso dell'agricoltura e del caporalato' curato da Claudia Merlino (responsabile Settore Organizzazione e Relazioni Sindacali) e Danilo De Lellis (responsabile Ufficio Lavoro). Una sezione in cui sono stati analizzati i dati riferiti all'attività ispettiva nel settore primario - si illustra infine -, evidenziando come l'agricoltura operi nella legalità più degli altri comparti produttivi."