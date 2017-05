Manovrina: ok emendamento per mense bio a scuola, annuncia Fiorio (PD)

Massimo Fiorio del PD sull'ok alle mense scolatische con alimenti biologici.

"Con l'emendamento alla manovrina presentato dal governo, promosso dal ministro Maurizio Martina e condiviso con Boschi, Fedeli e Lorenzin, nelle mense scolastiche arriverà finalmente cibo biologico certificato: un passo avanti importante innovativo nell'alimentazione scolastica dei nostri bambini e ragazzi che va anche incontro all'esigenza dei tanti genitori che vogliono offrire ai propri figli alimenti genuini e più salutari" annuncia il deputato del Partito Democratico Massimo Fiorio.



"Ora a complemento di questa emendamento del governo, ci auguriamo che il testo unico sull'agricoltura biologica, approvato in Commissione Agricoltura lo scorso marzo, venga presto messo in calendario per i lavori d'aula e approvato prima dell'estate. - sottolinea - Il testo presenta norme innovative capaci di supportare un settore che ha infatti riconosciuto l'agricoltura biologica quale attività di interesse nazionale con funzioni sociali ed economiche rilevanti, capace di promuovere la sicurezza alimentare ed il benessere degli animali e ridurre le emissioni nocive".