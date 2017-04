Contro la riforma dei Parchi le associazioni Bio: è legge corporativa

Il WWF riporta la denuncia delle associazioni dell'agricoltura biologica che si scagliano contro la riforma dei Parchi.

"Le Associazioni dell'Agricoltura biologica e biodinamica esprimono un parere negativo sulla riforma della Legge quadro 394/1991 sulle aree naturali protette. Sarà solo l'agricoltura convenzionale a entrare nelle aree protette, sia a livello di rappresentanza che di vere e proprie coltivazioni. La riforma dei parchi in discussione alla Camera trascura l'innovazione e i valori dell'agricoltura biologica come fattore di mantenimento degli equilibri naturali e come attività che non danneggia gli equilibri ambientali" riferisce in un comunicato il WWF.



"E' questo il rischio concreto contro cui si scherano le tre associazioni rappresentative del mondo del biologico e del biodinamico. AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Federbio (la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica) e Associazione per l'Agricoltura Biodinamica esprimono critiche sostanziali sulla riforma della Legge quadro sulle aree naturali protette, ritenuta corporativa e inefficace per la promozione di una buona agricoltura in grado di tutelare adeguatamente le specie e gli habitat assicurando allo stesso tempo un reddito dignitoso per gli agricoltori che operano all'interno dei parchi" prosegue l'Ong.



Dall'organizzazione ambientalista rendono noto in ultimo: "Per le associazioni, l'ingresso di un rappresentante delle Associazioni agricole e della pesca all'interno dei Consigli Direttivi dei parchi nazionali sulla base dell'unico criterio della 'rappresentatività politica' senza alcun riferimento alla loro reale sostenibilità ambientale è assolutamente inadeguato. Questo unico criterio risponde a una logica corporativa che porterà negli Enti Parco solo chi rappresenta e sostiene modelli di agricoltura convenzionale che hanno dimostrato di produrre impatti negativi su specie e habitat, inquinamento delle acque e perdita di fertilità dei suoli."