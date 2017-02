Biologico: ok al Testo unico in Commissione Agricoltura

Massimo Fiorio e Alessandra Terrosi del PD sul testo unico sull'agricoltura biologica.

"La Commissione Agricoltura della Camera ha adottato il testo unico sull'agricoltura biologica. Si tratta di un primo importante passo per approvare una proposta di legge organica che il settore attende da anni", dichiarano in una nota i deputati PD Massimo Fiorio e Alessandra Terrosi, rispettivamente primo firmatario e relatore della proposta di legge 'Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico'.



"Nel nostro paese - spiegano infatti i dem - il comparto del biologico ha un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Con il testo unico e con il decreto ministeriale, previsto dal Collegato Agricolo, che dovrà normare i controlli e le sanzioni per le aziende, si sta delineando un quadro normativo utile a promuovere ulteriormente la crescita del settore soprattutto nei mercati internazionali".