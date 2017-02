Agrumi: Piano di settore fondamentale per il made in Sud, dicono agricoltori

L'appello degli agricoltori alle Istituzioni per un Piano nazionale per il settori agrumi.

"Il 99,9% degli agrumi viene prodotto nelle regioni meridionali (l'80% tra Sicilia e Calabria) e conta, rispetto al totale del valore della produzione agricola del Mezzogiorno, per oltre il 7%. Potrebbe essere un successo del 'made in Sud', a patto che si intervenga su tre fronti aperti: il Piano agrumicolo nazionale, le importazioni senza regole dai Paesi terzi e la politica agricola europea del comparto", sottolinea in una nota la Confederazione italiana agricoltori al termine del convegno "Agrumi: analisi del settore e strategie future - in attesa del Piano nazionale".



"L'agricoltura traina il PIL del Meridione e potrebbe farlo ancora di più - precisa il presidente di Confagricoltura Mario Guidi -. Produciamo ottimi agrumi di qualità, ma non basta. Occorre lavorare insieme rimuovendo i problemi e puntando sulle risorse, a cominciare da un Piano agrumi strategico per il comparto. Serve riequilibrare il rapporto tra agricoltori e GDO, favorire l'aggregazione dei produttori e investire nella ricerca. A livello comunitario abbiamo difficoltà a esportare a causa delle barriere non tariffarie e, nel contempo, la l'UE non pone freno alle merci importate, senza valutare il pregiudizio che deriva per il reddito degli operatori e per le problematiche fitosanitarie. Si è permesso così l'ingresso di parassiti come la Tristeza e stiamo correndo il forte rischio di 'importare' il Citrus Black Spot".



"Il settore agrumicolo meridionale è penalizzato da scelte fatte a livello europeo in sede di accordi commerciali e sconta lo stesso malcontento di altri comparti agricoli: prezzi bassi, costi di produzione elevati, competizione con prodotti esteri a basso costo e scarsa rimuneratività - ha dichiarato quindi Franco Verrascina, presidente della Copagri -. Per recuperare terreno e rafforzare la produttività, bisogna intraprendere due strade: puntare sull'aggregazione rafforzando il potere contrattuale all'interno della filiera, programmare la produzione, garantire la standardizzazione del prodotto ed ampliare i calendari di commercializzazione e la gamma dei prodotti. E' poi necessario dare seguito alla riunione del tavolo tecnico nazionale della filiera agricola, presieduto dal sottosegretario Castiglione, attento ai problemi del comparto".



"Chiediamo alle Istituzioni di tutelare un'agricoltura vitale - ha ribadito infine il presidente della Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino -. A livello UE bisogna esercitare maggiori e continui controlli coordinati e stabilire rigorose barriere fitosanitarie, capaci di prevenire l'ingresso di nuove pericolose malattie come il Citrus Black Spot, che potrebbero innescare una 'seconda xylella'. Sul fronte nazionale, è necessario promuovere il consumo e rilanciare la commercializzazione dei prodotti agrumicoli del nostro territorio favorendo l'avvio di accordi interprofessionali nell'ambito della filiera. Perché attraverso una vera sostenibilità del settore passa il futuro socio-economico del Paese, con il Meridione che, per sua vocazione produttiva, può e deve giocare un ruolo decisivo per la ripresa e lo sviluppo".