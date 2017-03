USA: su aerei provenienti da Paesi musulmani stop tablet e laptop in cabina

L'amministrazione Trump ha deciso che solo gli smartphone potranno essere portati a bordo di quegli aerei che provengono da 8 Paesi a maggioranza musulmana. Tablet ai laptop, invece, dovranno viaggiare in stiva.

Fa un po' sorridere la decisione presa dall'amministrazione Trump di vietare il trasporto in cabina di tablet, laptop, fotocamere e qualsiasi altro dispositivo di dimensioni superiori a quelle di uno smartphone su tutti i voli diretti negli Stati Uniti e provenienti da 8 Paesi a maggioranza musulmana del Medio Oriente e Nord Africa, quali Giordania, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Marocco, Qatar ed Emirati Arabi.



Le compagnie aeree con voli diretti negli USA avranno 96 ore per uniformarsi alle nuove regole.



L'obiettivo di Washington non è chiaro. C'è chi ipotizza che sarebbe quello di evitare di far trasportare a bordo di un aereo una bomba miniaturizzata e nascosta all'interno di questi apparecchi elettronici, come sembra si stiano organizzando a fare i miliziani di Al Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP).



Fatto sta che probabilmente quello che si può nascondere (od attivare) con un tablet probabilmente lo si può fare anche con uno smartphone.