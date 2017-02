Adozioni internazionali: uscire dal pantano e riformare CAI, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle sullo stallo delle adozioni internazionali.

«Uscire dal pantano nel quale è finito il tema delle adozioni internazionali si può e in tempi relativamente brevi. Per farlo servono principalmente due cose: che il Parlamento schiacci sull'acceleratore, ed entro la fine della Legislatura produca una legge sulle adozioni che superi attuali problemi, e che la Commissione Adozioni internazionali venga profondamente riformata e rinnovata dal momento che, allo stato attuale, sostanzialmente non sta adempiendo ai suoi compiti», dichiarano in una nota i deputati M5S Emanuele Scagliusi e Loredana Lupo, rispettivamente membri delle Commissioni Esteri e Infanzia e Adolescenza.



«Ricordiamo che il 13 febbraio scade il mandato triennale di Silvia Della Monica, vice Presidente della CAI, e che negli ultimi tre anni la Commissione non si è praticamente mai riunita, rallentando di fatto l'iter delle adozioni e mandando nel caos famiglie ed enti. - sottolineano i pentastellati - Riteniamo dunque il mandato di Della Monica esaurito ed auspichiamo la nomina di un nuovo vice presidente nel segno della trasparenza e della competenza. Riteniamo fondamentale che il presidente del Consiglio valuti di agire con la giusta attenzione e rapidamente. Proponiamo un monitoraggio costante delle attività della Cai per evitare ogni tipo di malfunzionamento».