Adozioni internazionali: da Scagliusi (M5S) strumentalizzazioni, dicono dal PD

Chiara Gribaudo e Antonino Moscatt del PD sul tema delle adozioni internazionali.

"Sulle dichiarazioni di Scagliusi restiamo sgomenti e perplessi. Abbiamo ritenuto di affrontare un tema così delicato come quello delle adozioni con serietà e dovuto rispetto verso quanti vedono coinvolta la propria sfera personale", dichiarano in una nota i deputati PD Chiara Gribaudo e Antonino Moscatt, in replica alle parole del deputato del MoVimento 5 Stelle.



"Il deputato 5 Stelle dovrebbe sapere che sollecitare e proporre è prerogativa dei parlamentari, specie quando si affrontano temi di particolarmente complessità. Le parole di Scagliusi sulla nostra conferenza stampa dimostrano superficialità, probabilmente si è soffermato solo al titolo. - spiegano quindi i parlamentari dem - L'unica nostra volontà è quella di aiutare centinaia di famiglie cercando di risolvere le problematiche connesse alle adozioni internazionali; non lasceremo mai spazio a bizzarre strumentalizzazioni e dichiarazioni pretestuose come quelle di Emanuele Scagliusi, noi facciamo politica diversamente".