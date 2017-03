Adozioni in calo: governo renda efficiente il sistema, dice Zampa (PD)

Sandra Zampa del PD chiede un intervento urgente per rilanciare le adozioni nazionali ed internazionali.

"Il Governo affronti presto e con determinazione il problema delle adozioni. Il tempo è scaduto", dichiara in una nota Sandra Zampa, vicepresidente commissione Infanzia e Adolescenza.



"L'immobilismo di questi anni sulle adozioni internazionali, ma anche nazionali, non può continuare. - denuncia la deputata PD - A farne le spese soprattutto i bambini bisognosi di una famiglia e le coppie in attesa che, sempre più, rinunciano ad affrontare i numerosi problemi e lungaggini burocratiche che devono affrontare per l'adozione".



"Le domande così sono drammaticamente in calo. - sottolinea - Il governo intervenga per rendere efficiente il sistema delle adozioni che si è rivelato purtroppo inadeguato e avvii una campagna di rilancio anche in nome dei valori di solidarietà che il nostro paese non deve abbandonare".