Verona: interferente endocrino PFOS supera livelli in acquedotto, dice Greenpeace

Superato livello consentito di PFOS (Perfluoro Ottan Sulfonato) nell'acqua potabile di un pozzo dell'acquedotto della citta di Verona. "Questo superamento conferma quanto la situazione in Veneto sia gravissima e che le misure adottate finora della autorità regionali non sono adeguate per fermare l'inquinamento da PFAS", dice Greenpeace.

"Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche e confermato da Acque Veronesi - spiega in un comunicato Greenpeace -, la società che gestisce l'erogazione dell'acqua potabile nella città di Verona, nei giorni scorsi è stato superato, seppur di poco, il livello consentito di PFOS (Perfluoro Ottan Sulfonato) nell'acqua potabile di un pozzo dell'acquedotto che serve la città veneta."



«Il PFOS è una delle sostanze più pericolose del gruppo dei PFAS, tanto da essere l'unico composto regolamentato a livello internazionale. Il PFOS è un noto interferente endocrino che può accumularsi nel fegato, nei reni e nel cervello umano» spiega Giuseppe Ungherese, Responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.



L'organizzazione pacifista illustra quindi: "La concentrazione di PFOS consentita nelle acque potabili del Veneto è pari a 30 ng/l e, secondo quanto riferito da Acque Veronesi, il superamento è stato di scarsa entità e non ha interessato gli altri PFAS monitorati. Nonostante l'emergenza PFAS in Veneto sia nota dal 2013, quello dei giorni scorsi è stato il primo superamento dei livelli consentiti di PFOS nell'acqua potabile erogata nella città di Verona."



«Questo superamento conferma quanto la situazione in Veneto sia gravissima e che le misure adottate finora della autorità regionali non sono adeguate per fermare l'inquinamento da PFAS. - continua Ungherese - Eventi di questo tipo ci dicono che si è ben lungi dall'avere il controllo delle fonti e dell'entità della contaminazione e per questo ribadiamo alla Regione la necessità di un monitoraggio degli scarichi il più ampio possibile. Solo così saranno tutelati in modo adeguato l'ambiente e la salute dei cittadini».



"Proprio nei giorni scorsi Greenpeace ha lanciato una petizione per chiedere alla Regione Veneto di individuare e fermare tutte le fonti di inquinamento da PFAS ed abbassare i livelli consentiti per queste sostanze nell'acqua potabile allineandoli con quelli in vigore in altri paesi europei" si conclude infine.