Panico in California: diga Oroville rischia di cedere, è la più alta degli USA

Quasi 190mila persone sono state evacuate dalla zona attorno alla diga di Oroville, la più alta degli Stati Uniti, perché è stata scoperta una crepa in un canale di scarico di emergenza. Oltre a mettere in pericolo i residenti, la diga di Oroville ha rischiato anche di uccidere 5 milioni di salmoni Chinook appena nati.

Panico in California. Quasi 190mila persone stanno fuggendo dalle città intorno ad Oroville perché le autorità hanno scoperto una crepa pericolosa in un canale di scarico di emergenza nella diga più alta degli Stati Uniti. Se la crepa cederà alla pressione dell'acqua, la diga di Oroville inonderà infatti tutta la zona circostante.



Dopo l'ordine di evacuazione, migliaia di auto hanno intasato le autostrade che portano fuori dalla zona rossa, comprese le arterie principali.



A seguito dell'allarme, il flusso d'acqua nel canale di scarico crepato sarebbe stato bloccato, ma le autorità hanno spiegato che non è ancora chiaro quando i residenti potranno tornare nelle loro case poiché, anche se per il momento la crisi è stata stabilizzata, eventuali situazioni climatiche avverse potrebbero far cedere la diga danneggiata.



Lake Oroville è uno dei più grandi laghi artificiali della California, contenente circa 4.317.180.000 di metri cubi di acqua racchiusa in 269 km di costa. La diga di Oroville, situata a circa 240 chilometri a nordest di San Francisco, è alta infatti 234,696 metri e fino all'allarme di domenica non ha mai causato problemi.



Nella giornata di mercoledì scorso, invece, uno degli sfioratori della diga si è a quanto pare letteralmente sbriciolato. Lo sfioratore in ingegneria idraulica è un dispositivo usato per smaltire la parte delle acque di un bacino o di una canalizzazione in eccesso rispetto a un livello prefissato. Nelle dighe, lo sfioratore è spesso affiancato da uno o più scarichi di fondo, organo di manovra delle paratie.



A causa del buco creatosi, il livello dell'acqua del lago è salito a livelli pericolosi a causa delle piogge intense e dello scioglimento della neve. Bill Croyle, direttore del Dipartimento delle Risorse Idriche, ha ammesso che "un danno ad una struttura del genere è catastrofico" perché "non basta metterci un po' di pietre per chiudere il buco".



Attualmente, per ridurre i livelli del lago, è stato raddoppiato il flusso di acqua che fuoriesce dagli sfioratori, pari 2831,6847 metri cubi al secondo.



Oltre a mettere in pericolo i residenti della zona, la perdita della diga di Oroville ha rischiato anche di uccidere 5 milioni di salmoni Chinook appena nati alla Feather River Fish Hatchery, poiché dal buco dello sfioratore oltre all'acqua sono usciti moltissimi detriti che hanno intasato il fiume, facendolo diventare fangoso e marrone. Per fortuna, parte dei salmoni sono stati spostati in tempo mentre i rimanenti sono costantemente monitorati, con gli operati delle vasche che hanno modificato a tempo di record il sistema di pompaggio per effettuare una migliore filtrazione dell'acqua.



Se la crepa nella diga di Oroville di fosse aperta l'anno scorso, invece, probabilmente l'allarme sarebbe stato ridimensionato a causa della forte siccità che ha investito la California, mentre quest'anno l'inverno è stato particolarmente piovoso.